3ème Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise

Le plan de protection de l’atmosphère est l’un des outils prévus par la réglementation pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons, en particulier dans les secteurs où cette qualité de l’air est dégradée. Les PPA sont pilotés par les services de l’État, en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire (collectivités, associations, acteurs économiques, etc.). Ils prévoient diverses mesures réglementaires ou volontaires visant à diminuer les émissions de polluants atmosphériques dans plusieurs secteurs d’activités. L’agglomération lyonnaise est concernée par un plan de ce type. Le premier PPA a été adopté en 2008, puis un deuxième PPA a pris la suite en 2014. Faisant suite à son évaluation en 2019, la décision a été prise d’engager une révision de ce PPA, afin d’y intégrer de nouvelles mesures permettant de réduire plus rapidement les niveaux de pollution constatés. Ce futur PPA dit « PPA 3 » est en cours de définition. Il traduira la stratégie portée par l’État et les acteurs du territoire pour la période de 2022 à 2027. Dans le cadre de ce processus de révision, une phase de concertation préalable du public est menée, telle que prévue par les articles L.121-17 et L.121-19 du code de l’environnement.

Cette concertation est ouverte du 10 mai au 7 juin 2021.

Elle vise en particulier à :

informer la population sur les enjeux de qualité de l’air dans l’agglomération ;

recueillir les attentes, les avis et les éventuelles propositions des citoyens pour améliorer la qualité de l’air sur ces 5 prochaines années.

Plus largement, cette concertation a pour ambition de remettre le citoyen au cœur des préoccupations de la qualité de l’air extérieur.

Comment s’informer ?

Retrouvez ci-après le dossier de concertation du 3e PPA :

téléchargez le dossier complet :

Dossier de concertation intégral (format pdf - 8.2 Mo - 07/05/2021)

Comment participer ?

Faites connaître votre avis et vos propositions en répondant à partir du 10 mai à ce questionnaire en ligne.

Une réunion publique sous format distanciel est organisée le 19 mai de 18h00 à 20h00, animée par Niagara Innovation. Pour participer à ces débats, une inscription préalable est obligatoire via ce formulaire avant le 18 mai 16h00.

Cette réunion vous permettra de faire part de vos remarques et questions sur la thématique et de réfléchir aux leviers disponibles pour les acteurs locaux et les citoyens, afin d’améliorer collectivement la qualité de l’air.



Et ensuite ?

Un bilan de cette concertation préalable sera publié sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes à la fin du mois de juillet 2021. Il rendra compte des réponses apportées aux différentes contributions reçues et précisera dans quelle mesure elles seront intégrées au plan d’actions du PPA3.

La révision du plan de protection de l’atmosphère suivra ensuite les différentes procédures prévues par la réglementation jusqu’à son approbation définitive dans le courant de l’année 2022.